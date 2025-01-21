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Стала відома причина, чому миротворці не зможуть бути введені до України

Стала відома причина, чому миротворці не зможуть бути введені до України

Угоди про миротворців неможливі без участі Росії / Фото: Associated Press

Про миротворців найближчим часом можна забути.

Миротворчі операції можливі лише за згодою двох сторін, і Росія ніколи не погодиться на це, оскільки це їй не вигідно.

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов в етері "Radio NV".

"Про миротворців найближчим часом можна забути. Адже миротворчі операції - це виключно згода двох сторін. Росія на це не піде ніколи. Адже їм це просто не вигідно", - сказав він.

Експерт зазначив, що в сторічній угоді між Україною та Британією враховані всі можливі сценарії, зокрема зміна політичної ситуації. За його словами, якщо в Україні до влади прийде мілітаризований лідер, розміщення британських військових баз може стати реальністю, хоча найближчим часом це малоймовірно.

Нагадаємо, The Telegraph змоделювало можливе розгортання британських військ в Україні. Один із сценаріїв передбачає замороження лінії фронту з патрулюванням буферної зони британськими силами та готовністю відбити наступ. Інший варіант – створення оборонного "кільця" навколо Києва для звільнення ЗСУ. Останній сценарій передбачає перенесення навчань на Захід України та створення повітряного "щита" за допомогою польських ППО.

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