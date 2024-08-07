Стала відома причина смерті полоненого "азовця" Іщенка в російському СІЗО

Розтин показав, що український захисник Олександр Іщенко, який потрапив у полон під час оборони Маріуполя, помер у СІЗО Ростова-на-Дону від закритої травми грудної клітки, отриманої від тупого предмета.

Про це повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар.

"Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року",- написав він.

Він зазначив, що це не просто чергове порушення Росією Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а серйозний удар по людській честі, гідності та міжнародному праву, а також по принципам і цінностям, які українські військові відстоюють на фронті.

Стала відома причина смерті військового у російському полоні/Святослав Паламар

Стала відома причина смерті військового у російському полоні/Святослав Паламар

Олександр Іщенко / Святослав Паламар

Згідно з документом, опублікованим Паламаром, смерть українського військового Олександра Іщенка у російському СІЗО сталася через множинні переломи ребер, шок і закриту тупу травму грудної клітки, що виникла внаслідок контакту з тупим предметом.

Нагадаємо, Олександр Іщенко до початку великої війни працював моряком. З початком повномасштабного вторгнення він приєднався до територіальної оборони та захищав Маріуполь як водій. У полон він потрапив у 2022 році. Рік тому, під час показового судилища в Ростові-на-Дону над українськими полоненими, донька Іщенка впізнала свого батька на одному з фото.

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