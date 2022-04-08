"Сталась м'ясорубка": свідок ракетного удару по вокзалу Краматорська розповів про жах

Багато людей на вокзалі мали домашніх тварин, які теж зазнали поранень.

Коли на вокзалі Краматорська прогримів вибух, всі присутні впали і спалахнуло полум’я, яке поширювалось дуже швидко: горіли авто та люди.

Про це розповів кореспондент із Краматорська, пише 24 канал.

"Я був свідком обстрілу. Люди грілись на сонці й чекали потяга. Після вибуху всі впали. Я почав бігти й це мене врятувало. Тому що з тими, хто залишився, сталась м'ясорубка, неймовірний жах", – розповів журналіст.

За його словами, полум'я поширювалось дуже швидко. Палали автомобілі. Кореспондент бачив, як згоріла людина, що була біля транспорту.

"Коли я біг, то бачив, як скло потрапляло у людей. Також на людей потрапляла невідома речовина, яку неможливо зняти зі шкіри. У мене від неї є кілька опіків. Відходьте від вікон. Це дуже велика небезпека", – розповів свідок ракетного удару.

Багато людей на вокзалі мали домашніх тварин, які теж зазнали поранень.

Водночас журналіст відзначив роботу рятувальників та медиків.

"Рятувальники спрацювали просто блискавично. Одразу приїхали лікарі, правоохоронці. Все було дуже злагоджено. Всіх, хто постраждав, відвезли до лікарні", – розповів кореспондент.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.

Внаслідок удару по краматорському вокзалу загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.

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