"Сталевий кордон" підняв український прапор в сірій зоні у Харківській області (відео)

В населеному пункті Тополі на Харківщині тепер майорить прапор України.

Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в населеному пункті Тополі на Харківщині.

Про це йдеться на відео бійців "Сталевого кордону".

Вони підняли український стяг у прикордонному з Росією населеному пункті Тополі Харківської області, який перебуває в сірій зоні.

Нагадаємо, в Київській області після ракетної атаки окупантів вже відомо про наслідки. Там пошкоджень зазнали 18 приватних житлових будинків.

А у першу річницю звільнення Херсона росіяни обстріляли центр міста, поціливши снарядом в багатоквартирний будинок.

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