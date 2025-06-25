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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
212
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1 хв

«Сталевий фронт» Ахметова укріплює ППО: Метінвест створює панцирі для захисту ЗРК Patriot

Метінвест у межах ініціативи «Сталевий фронт» продовжує посилювати захист українських сил ППО. Цього разу фахівці компанії виготовили та змонтували панцир масою понад три тонни для укриття ключових елементів комплексу Patriot.

«Сталевий фронт» Ахметова укріплює ППО: Метінвест створює панцирі для захисту ЗРК Patriot

Захист складається з каркаса зі сталі та броньованих пластин. Конструкція прикриває одразу кілька важливих вузлів системи: станцію керування ЗРК, компаратор РЛС (Doghouse), генератор.

«У таких умовах війни кожна хвилина, коли працює ППО, рятує життя. Наші захисні панцирі створені саме для цього — щоб техніка залишалась в строю навіть під обстрілами», — коментує Олександр Мироненко, операційний директор Групи Метінвест.

Від початку 2025 року Метінвест розпочав системну роботу над захистом для систем ППО. Перші панцирі були встановлені на об’єктах ППО ще навесні, і з того часу конструкції постійно вдосконалюються. Кожен новий проєкт адаптується під конкретну локацію та тип обладнання.

До виготовлення панциря залучаються десятки фахівців: фрезерувальники, токарі, свердлувальники, стругальники, електрогазозварювальники, слюсарі зі складання металоконструкцій, ковалі та маляри. Примітно, що з огляду на безпеку, все виробництво для армії Метівест виніс за кордони своїх підприємств: це секретні майданчики, місцезнаходження яких не розголошується.

«Сталевий фронт Ріната Ахметова» — це найбільша приватна ініціатива підтримки Збройних сил України. В межах проєкту компанії Групи SCM виготовляють та передають армії сучасні укриття, захист для техніки, засоби РЕБ, транспорт, дрони, фортифікації та інше спорядження, критично важливе на фронті. У фокусі ініціативи — власне виробництво рішень, адаптованих до умов війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
212
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