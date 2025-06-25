«Сталевий фронт» Ахметова укріплює ППО: Метінвест створює панцирі для захисту ЗРК Patriot

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Захист складається з каркаса зі сталі та броньованих пластин. Конструкція прикриває одразу кілька важливих вузлів системи: станцію керування ЗРК, компаратор РЛС (Doghouse), генератор.

«У таких умовах війни кожна хвилина, коли працює ППО, рятує життя. Наші захисні панцирі створені саме для цього — щоб техніка залишалась в строю навіть під обстрілами», — коментує Олександр Мироненко, операційний директор Групи Метінвест.

Від початку 2025 року Метінвест розпочав системну роботу над захистом для систем ППО. Перші панцирі були встановлені на об’єктах ППО ще навесні, і з того часу конструкції постійно вдосконалюються. Кожен новий проєкт адаптується під конкретну локацію та тип обладнання.

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До виготовлення панциря залучаються десятки фахівців: фрезерувальники, токарі, свердлувальники, стругальники, електрогазозварювальники, слюсарі зі складання металоконструкцій, ковалі та маляри. Примітно, що з огляду на безпеку, все виробництво для армії Метівест виніс за кордони своїх підприємств: це секретні майданчики, місцезнаходження яких не розголошується.

«Сталевий фронт Ріната Ахметова» — це найбільша приватна ініціатива підтримки Збройних сил України. В межах проєкту компанії Групи SCM виготовляють та передають армії сучасні укриття, захист для техніки, засоби РЕБ, транспорт, дрони, фортифікації та інше спорядження, критично важливе на фронті. У фокусі ініціативи — власне виробництво рішень, адаптованих до умов війни.