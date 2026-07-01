"Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав 1-му корпусу НГУ "Азов" мобільну лабораторію

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Комплекс дозволить ремонтним підрозділам працювати безпосередньо в польових умовах і швидше повертати техніку у стрій. Це особливо важливо для підрозділів, які виконують бойові завдання на фронті, де справність транспорту та бронетехніки напряму впливає на мобільність, логістику й ефективність роботи військових.

Мобільна лабораторія створена на базі укріпленого суцільнозварного контейнера з термо- та шумоізоляцією. Вона оснащена автономними інженерними системами, генератором потужністю 15 кВт, випробувальними стендами, спеціальними інструментами та обладнанням для роботи з паливними системами різних виробників. Також до комплексу входить мобільний ангар, який дає змогу проводити роботи незалежно від погодних умов.

"Для фронту важлива не лише передача техніки, а й можливість швидко повертати її в роботу. Мобільна лабораторія для 1-го корпусу НГУ "Азов" дає ремонтним підрозділам більше автономності: діагностику та частину складних робіт можна проводити ближче до місця виконання бойових завдань. Це економить час, зменшує навантаження на логістику і безпосередньо впливає на боєздатність підрозділу", – зазначив Олександр Водовіз, Керівник проєктного офісу Генерального директора Метінвест.

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У 1-му корпусі НГУ "Азов" наголошують, що така допомога має практичне значення для щоденної роботи ремонтних підрозділів.

"У бойових умовах техніка працює на межі можливостей, і кожна несправність може зірвати завдання. Така лабораторія дозволить нам швидше виявляти проблеми з паливними системами, проводити тестування та ремонт без довгого відправлення машин у тил. Для нас це означає менше простою техніки і більше машин, які можуть виконувати роботу там, де вони потрібні", – сказав військовослужбовець 1-го корпусу НГУ "Азов".

Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова системно допомагає Силам оборони України. Компанія передає військовим техніку, дрони, засоби зв’язку, транспорт, інженерне обладнання, а також розробляє і виготовляє власні рішення для фронту, зокрема сталеві укриття, командні пункти, протимінні трали та захисні екрани для бронетехніки.

Довідка

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"Сталевий фронт" Ріната Ахметова – мілітарна ініціатива, у межах якої бізнеси SCM, зокрема Метінвест, системно підтримують Сили оборони України. Допомога охоплює закупівлю необхідного обладнання та власне виробництво рішень для фронту: сталевих укриттів, командних пунктів, захисних екранів для бронетехніки, протимінних тралів та інших виробів, створених з урахуванням потреб військових. Загальна сума допомоги Ріната Ахметова військовим і цивільним українцям за 4 роки великої війни складає 13,5 млрд грн.

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