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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
75
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2 хв

“Сталевий фронт Ріната Ахметова” передав 157-й бригаді новітні FPV-комплекси: ключова ставка — на цифрову перевагу

157-ма окрема механізована бригада отримала нову партію оснащення в межах ініціативи “Сталевий фронт” Ріната Ахметова.

“Сталевий фронт Ріната Ахметова” передав 157-й бригаді новітні FPV-комплекси: ключова ставка — на цифрову перевагу

Передача включає ключові елементи так званої FPV-інфраструктури — станції керування дронами, ретранслятори, відеоокуляри та інженерні модулі для розгортання мобільних штабів. Як уточнили у бригаді, цей комплекс дозволяє не просто запускати дрони, а створювати повноцінний цифровий контур бою.

“Той, хто контролює повітря в масштабах кількох кілометрів, контролює й тактичну ініціативу. Комплекси для керування дронами, що підтримуються ретрансляторами, — це вже можливість посилати “пташки” далеко за лінію фронту”, — наголошує Антон Гончарук, представник ініціативи “Сталевий фронт”.

Усього ж цього разу передано 11 наземних станцій Partyphone, 16 ретрансляторів PUTA (з них 9 — із пультами TX16), 20 пар відеоокулярів Skyzone SKY04O PRO OLED, 10 модульних бліндажів Trompa, а також додаткові елементи енергоживлення, зв’язку, комп’ютери для аналізу розвідданих та 25 мотоциклів.

У 157-й називають допомогу "вчасною і стратегічно вивіреною": “Наш підрозділ зараз активно формує бойову архітектуру. І мова не лише про техніку — йдеться про спосіб мислення, у якому дрон — це не окрема одиниця, а елемент мережі. Завдяки цій передачі ми значно швидше переходимо до цього рівня”, — прокоментував офіцер штабу 157-ї ОМБр.

Україна стрімко інтегрує FPV-дрони у свою тактику. Успішність такої стратегії значною мірою залежить від керування, стійкості сигналу та якості передачі відео — тобто від того, наскільки добре організований наземний командний пункт. Передані комплекси дозволяють не лише запускати дрони на більшу дистанцію, а й ефективніше уникати впливу ворожих засобів РЕБ, а модульні укриття дають змогу безпечно розгорнути FPV-штаб безпосередньо у зоні бойових дій.

Загальна сума підтримки 157-ї ОМБр від “Сталевого фронт” вже сягнула майже 100 млн грн.

Довідка:

“Сталевий фронт” — ініціатива Ріната Ахметова, створена у перші тижні повномасштабного вторгнення. Її мета — забезпечити українську армію засобами захисту, розвідки, зв’язку та інженерного укріплення.  Серед флагманських проєктів — масове виробництво мобільних укриттів (“криївок”), захисних екранів для бронетехніки (зокрема Abrams і Bradley), будівництво ліній фортифікації, постачання техніки, спрямованої на захист і безпеку воїнів.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
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