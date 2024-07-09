Стали відомі імена працівників ГРУ РФ, які створюють дипфейки для дискредитації ЗСУ – фото

Відеоролики націлені на західну аудиторію з метою послаблення підтримки України партнерами.

Росіяни, використовуючи технологію дипфейків, продукують для соцмереж відеоролики, які мають дискредитувати військових Збройних сил України в очах західної аудиторії. Створення таких фейків відбувається під контролем російського головного управління російської розвідки (ГРУ).

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки із посиланням на розслідуванні "Телебачення Торонто".

Відеоролики, які окупанти продукують і просувають у соцмережах через фейкові проукраїнські канали, націлені на західну аудиторію з метою послаблення підтримки України партнерами.

Відеофейки роблять емоційними, щоб викликати обурення та змусити людину поширити брехню, яка потім може стати "вірусною", встановили журналісти.

Одним з прикладів дипфейку є ролики про "Воху" – нібито українського військовослужбовця із синдромом Дауна, із якого знущаються побратими. В цей відеофейк повірила і підхопила західна аудиторія на платформі Reddit, а також американський і проросійський пропагандист Алекс Джонс.

Розслідувачі також з'ясували, хто саме стоїть за російськими пропагандистськими каналами і знімає постановочні відео:

• Денис Бутрік – луганчанин, який після російської окупації залишився в місті. Часто рекламує Telegram-канали, які входять в одну інформаційну сітку російської пропаганди;

Автор дипфейків про ЗСУ Денис Бутрік / Фото: скриншот

• Філіп Назаров – сепаратист "ЛНР", служить у пресслужбі так званої "народної міліції".

Автор дипфейків про ЗСУ Філіп Назаров/ Фото: скриншот

Бутрік і Назаров – друзі, знайомі щонайменше з 2014 року.

Перше відео про "Воху" було залите наприкінці 2023 року на нібито проукраїнський телеграм-канал "Розвідник". Друге відео з’явилося на російському телеграм-каналі "Рядовой на передовой".

Інші відео — на російському телеграм-каналі "Степной ветер". Усі три канали пов’язані й постійно репостять одне одного.

"Ми дослідили контент цих трьох каналів і виявили ще десятки діипфейків та постановок, які потім розповсюджують через Z-канали з великою кількістю підписників", розповів журналіст Анатолій Остапенко.

Канал "Розвідник" зараз перейменували на "Верон". У його першому пості вказано, що автор каналу нібито колишній український військовий. Більшість постів на каналі залишаються проукраїнськими, але серед них часто зустрічаються дипфейки й постановки.

Нагадаємо, Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту".

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