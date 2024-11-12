Стали відомі наслідки пошкодження дамби Курахівського водосховища

В наслідок пошкодження греблі Курахівського водосховища підтоплень житла не зафіксовано.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води. Однак, на щастя, підтоплень житлових будинків не зафіксовано, а села на річці Вовчій не затоплені.

Місцева влада продовжує моніторинг ситуації. У разі суттєвих змін будуть надані додаткові повідомлення.

Нагадаємо, раніше командир відділення 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що російська армія підірвала Курахівську дамбу на Донеччині, і що підтоплено багато сіл у напрямку села Багатир. Також повідомлялось, що є загроза для жителів населених пунктів на річці Вовча. Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман

Читайте також: