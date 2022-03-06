Стали відомі подробиці замахів на Володимира Зеленського

Кадирівці готувались ретельно

План фізичної ліквідації Президента України Володимира Зеленського у Путіна виник ще за кілька тижнів до оголошення війни. Організувати вбивство українського лідера він доручив керівнику Чечні Рамзану Кадирову. У ЗМІ потрапили фрагменти переговорів між Кадировим та керівником операції Даніілом Мартиновим.

Про це йдеться в ТСН.

Елітні підрозділи особистої гвардії Кадирова готуються до зухвалого теракту: вбити Володимира Зеленського, за можливості - інших високопосадовців та взяти під контроль органи влади в Україні. Ще 3 лютого в Кремлі зустрілись Володимир Путін і Рамзан Кадиров. Того дня Путін особисто інструктував його, стверджує джерело в українській розвідці. У Грозному сформували ударну групу. Організувати спецоперацію зі знищення Зеленського Кадиров доручив своєму наближеному - керівнику силового блоку Даніїлу Мартинову.

«Рамзан Ахматович, дорогий старший брат, у нас усе гаразд. Щойно вийшов з доповіді, де розповідав про всі моменти, які на нас чекають, коли ми перетнемо кордон... Ми розставили групу блокування, де ми заходитимемо, в які будівлі ми заходитимемо», - звітує найманець.

На фото є зафіксований один з командирів ударної групи - Магомед Тушаєв. Кадирівський генерал, командир батальйону Північ. Другий батальйон - Південь очолював Хуссейн Межидов. Ці двоє мали керувати бойовою частиною замаху, а Мартинов відповідав за планування та загальну організацію.

«Я планую змотатися в Москву, хочу щоб нам приготували нові сім-карти чисті, українські, на будь-який пожежний та супутникові модеми, щоб можна було виходити на зв'язок через супутник», - чути на перехопленій розмові

Кадирівці намагалися вбити президента Зеленського

Спочатку базувались на території Білорусі. Звідти величезна колона з кадирівців та російських силовиків 24 лютого рушила до Києва. Запевняли, що «півтори тисячі найкращих бійців»:

- Перекидання здійснили, колона була найпотужніша. З нами рухалися всі придані сили, це й ЗОБР та ОМОН. У нас колона сьогодні складала понад 500 одиниць техніки.

- Хвала Аллаху, що ви доїхали нормально. Дай Аллах, щоб "будівництво" та "будова" закінчилося вдало.

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Про підготовку замаху на нього та обезголовлення української влади Зеленський знав. Знали про це і в США. Там Зеленському пропонували надати притулок на своїй території. Однак він залишився в Києві. І щодня записує звернення зі свого офісу в урядовому кварталі.

В Україні колона кадирівців, які позначили себе літерою V, поділилась. 26 лютого в районі аеропорту в Гостомелі під Києвом Збройні сили України знищили угруповання, яким командував Тушаєв. Його самого також було вбито. Хоча Кадиров заперечив це і визнав загибель лише двох чеченців зі своєї гвардії. 27 лютого у містечку Буча неподалік столиці розгромили ще одну колону бронетехніки. А вже наступного дня - біля містечка Макарів за 30 кілометрів від Києва горіла третя. Про долю Хусейна Межидова, який командував нею, достеменно невідомо.

Кадирівців уже очікували в Україні. Як розповів секретар РНБО, інформацію та деталі підготовки замаху на Зеленського передав Україні співробітник ФСБ. Він дізнався про неї завдяки путінській параної: доручивши брудну роботу Кадирову, Путін приставив до кадирівців офіцерів ФСБ - контролювати операцію. Один з офіцерів російської спецслужби злив інформацію про неї Україні, бо не схвалює війну.