Стали відомі подробиці знищення літака А-50 РФ: хто здійснив операцію і скільки таких суден залишилось у Кремля

Знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 - ще один значний успіх українських Повітряних сил, адже кількість таких повітряних суден в РФ можна перерахувати на пальцях однієї руки.

Українські військові 23 лютого збили черговий російський літак-шпигун А-50. Це вже друга така втрата російської авіації за останній час.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, до спецоперації зі знищення російського літака причетне Головне управління розвідки Міноборони. Це була спільна робота ГУР, ПС та інших складових сил оборони України.

"Збиття таких потужних цілей, це вже друга така ціль, про яку могли тільки мріяти Повітряні сили ще рік тому - це дійсно знакова подія для всього світу. Це справді потужна спецоперація, як і інші, як і ураження об'єктів, зокрема, в Криму. Повітряні сили уже долучалися до знищення штабу Чорноморського флоту, кораблів, підводного човна крилатими ракетами, тому це все - результат спільної роботи Повітряних сил й інших складових сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки", - розповів Ігнат.

За його словами, успіхи, які сьогодні є, ця "дальня рука", можливість діставати ворога, де він цього абсолютно не чекає, говорить про те, що противник матиме менше спроможностей на цьому напрямку, втративши ще один А-50, який був модернізований до версії "У" і мав покращені характеристики.

Які завдання виконував А-50

Ігнат розповів, що літак А-50 — це радар, який літає в повітрі, що дозволяє йому бачити вглиб території нашої держави, сканувати радіолокаційну розвідку, бачити всі повітряні цілі, які літають в радіусі 600 км, а також виявляти наші радіолокаційні системи і засоби протиповітряної оборони.

Цінна інформація, яку він збирає, передається в реальному режимі часу на повітряний пункт управління, яким є Іл-22, а також на командні наземні пункти, і ворог планує удари, враховуючи цю цінну інформацію.

"Тому А-50 - дуже цінна ціль для нас. Не так багато їх в Росії залишилось... Треба дані розвідки дивитись. Казав глава ГУР Кирило Буданов, що було 8 літаків до цього, з них не всі робочі, не всі модернізовані, тому на пальцях однієї руки їх було", - додав Ігнат.