"Стало б черговою великою втратою": Пентагон не може підтвердити підбиття судна РФ "Адмірал Макаров"

"Стало б черговою великою втратою": Пентагон не може підтвердити підбиття судна РФ "Адмірал Макаров"

В Міністерстві оборони США наразі не можуть підтвердити підбиття українськими військами російського фрегату "Адмірал Макаров" у Чорному морі. Не може підтвердити таку інформацію і радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Так, журналісти попросили Пентагон підтвердити чи спростувати ймовірне влучання ЗСУ ракетами "Нептун" у фрегат "Адмірал Макаров". Офіційний представник відомства Джон Кірбі прокоментував ситуацію.

Про це пише CNN.

"Ми моніторимо дані впродовж цілого дня, і в нас немає інформації, що підтвердила б ці повідомлення. Якщо це правда, то атака на "Адмірал Макаров" стала б черговою великою втратою Росії у війні проти України на морі після потоплення крейсера "Москва" в минулому місяці", – розповів представник Пентагона.

Додамо, що Арестович теж не підтвердив інформацію про підбиття судна "Академік Макаров".

"На цей момент достовірної інформації про те, що когось побили або не підбили, немає в української офіційної влади. Вона продовжує уточнюватися", – сказав він.

Арестович зазначив, що він поки що не готовий говорити "так" чи "ні".

Також речник президента Росії Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про підбиття фрегата "Адмірал Макаров", пишуть російські засоби масової пропаганди.

Водночас турецькі ЗМІ опублікували кадри пожежі на, ймовірно, російському судні.

Turkish media publish footage that allegedly depicts the Admiral Makarov frigate after it was hit by a Ukrainian Neptune missile... pic.twitter.com/nl9RnbjRvM — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 6, 2022

Нагадаємо, 6 травня вдень ЗМІ повідомили, що біля острова Зміїний горить російський військовий фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник". Ймовірно, йдеться про корабель "Адмірал Макаров".

Флагман чорноморського флоту "Москва" тепер належить Україні (жестовою мовою)

Читайте також: