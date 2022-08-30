Стало менше окупантів та боєприпасів: Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі

У понеділок, 29 серпня, у Мелітополі Запорізької області пролунали чотири вибухи в північній частині міста.

Мер Мелітополя Іван Федоров 30 серпня в ефірі ТСН розкрив деталі та розповів про наслідки для російських загарбників.

"Вчора були три епіцентри, які понесли втрати для рашистів. Перш за все, о 17 годині були чотири гучних вибухи у Мелітополі, і головне, що постраждала одна маленька, але дуже важлива військова частина для окупантів. Зараз ми очікуємо офіційного підтвердження інформації, але вже очевидці, мешканці Мелітополя бачили, що на півночі міста розташована військова частина вже не може функціонувати", - зазначив він.

Федоров також розповів, що вчора було підірвано склад боєприпасів у селищі Михайлівка, за 20 км від Мелітополя, і знаковим є те, що коли вороги приїхали дивитися, що там відбувається, і ворогів також стало значно менше.

Вибухи також сталися у одному з місць, де окупанти харчувалися.

"Одне з місць, яке облюбували рашисти для харчування в Мелітополі, вчора також було пошкоджено в той час, коли вони там вечеряли, під час цього там було 5-6 автівок Федеральної служби безпеки РФ. Тож можемо підсумувати, що вчорашній день був точно одним із найгарячіших для рашистів у Мелітополі", - резюмував мер.

Нагадаємо, партизани ліквідували чергову групу російських окупантів, які тимчасово окупували Мелітополь Запорізької області.

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