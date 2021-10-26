Стало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі 26 жовтня

Стало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі 26 жовтня

Загиблий захисник проживав у Шишацькій територіальній громаді Полтавщини.

Стало відоме ім’я українського військового, який сьогодні, 26 жовтня, загинув на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Ним виявився майстер-сержант Георгій Халіков.

Про це інформує Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

"Виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович", — йдеться в повідомленні.

Загиблий захисник проживав у Шишацькій територіальній громаді Полтавщини.

Полтавський обласний ТЦК та СП

Нагадаємо, що на Донбасі 26 жовтня бойовики обстріляли українські позиції, внаслідо чого один боєць загинув, а ще один захисник України отримав осколкове поранення.

Новини з фронту: у штабі ООС зафіксовано сім обстрілів з початку доби – є загиблий та поранений

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання