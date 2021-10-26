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Стало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі 26 жовтня

Стало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі 26 жовтня

фото: ТСН

Загиблий захисник проживав у Шишацькій територіальній громаді Полтавщини.

Стало відоме ім’я українського військового, який сьогодні, 26 жовтня, загинув на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Ним виявився майстер-сержант Георгій Халіков.

Про це інформує Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

"Виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович", — йдеться в повідомленні.

Загиблий захисник проживав у Шишацькій територіальній громаді Полтавщини.

© Полтавський обласний ТЦК та СП
Полтавський обласний ТЦК та СП

Нагадаємо, що на Донбасі 26 жовтня бойовики обстріляли українські позиції, внаслідо чого один боєць загинув, а ще один захисник України отримав осколкове поранення.

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