Стало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі 26 жовтня

Загиблий захисник проживав у Шишацькій територіальній громаді Полтавщини.
Стало відоме ім’я українського військового, який сьогодні, 26 жовтня, загинув на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Ним виявився майстер-сержант Георгій Халіков.
Про це інформує Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.
"Виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович", — йдеться в повідомленні.
Загиблий захисник проживав у Шишацькій територіальній громаді Полтавщини.
Нагадаємо, що на Донбасі 26 жовтня бойовики обстріляли українські позиції, внаслідо чого один боєць загинув, а ще один захисник України отримав осколкове поранення.