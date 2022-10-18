Стало відомо, чим росіяни перевозять дрони-камікадзе і куди перекинули інструкторів із Ірану

Росіяни перевозять дрони-камікадзе на КамАзах або УРАЛах.

Інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони-камікадзе з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області помітили 20 іранських інструкторів, які допомагають російським військовим запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з незаконно анексованого Криму. З'ясувалося, що вони інструктори перебувають в окупованому Криму на полігоні "Чауда", військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут.

Виявилося також, що дрони-камікадзе іранського виробництва росіяни перевозять на КамАзах або УРАЛах.

"Можливе також використання цивільного транспорту, вантажні авто для перевезення морських контейнерів", – сказано в повідомленні.

Атаки дронами українських міст

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури, а також по будинках мирних людей.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Російська Федерація, імовірно, уклала контракт з Іраном щодо закупівлі безпілотників Arash-2. Утім, на думку аналітиків, навряд російські військові будуть використовувати Arash-2 більш ефективно, ніж Shahed-136.

Також президент України Володимир Зеленський 11 жовтня повідомив, що, за його даними, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія почала застосовувати в Україні новий різновид дрона, який зафіксували поблизу Києва. За його словами, цей дрон був меншого розміру і мав меншу бойову частину, вона була приблизно 15 кг.

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