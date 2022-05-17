Стало відомо, чому окупанти не допускають маріупольців до розбирання завалів Драмтеатру

За офіційною інформацією самопроголошеної "ДНР", під завалами Драматичного театру в Маріуполі загинуло лише 12 людей.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко переконаний, що мінімально під завалами могло загинути понад 300 осіб, не кажучи вже про реальну картину.
Про це Андрющенко написав у своєму Телеграмі.
"Росіяни продовжують робити все для приховання злочинів. Потрохи стає зрозумілим, чому саме до розборів завалів в таких місцях як Драматичний театр та Пологовий будинок не залучають маріупольців. МЧС так званої днр, посилаючись на звіти МСЧ росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює дані про загиблих в Драматичному театрі. Їх виявилось 12. 12 людей за даними "днр" загинуло в Драматичному театрі", - емоційно написав радник мера Маріуполя.
Андрющенко переконаний, що "навіть по мінімальному сценарію" там загинуло понад 300 мирних мешканців.
"Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Приховано під номерами в безіменних братських могилаг Мангуша. Лють. Просто лють", - зазначив Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що окупанти з Росії примушують місцевих мешканців Маріуполя розбирати завали Драматичного театру, на який загарбники у березні скинули бомби. Росіяни вдалися до примусу, аби люди брали участь розборі завалів будівлі. Роботу цивільних контролюють військові армії Російської Федерації.
Слід зазначити, що за інформацією іноземних ЗМІ, у Драмтеатрі в Маріуполі після бомбардування могли загинути близько 600 людей. Свідки заявили, що загинули жителі Маріуполя, які перебували поруч з будівлею закладу та багато з тих, хто перебував у середині приміщення.
Читайте також: