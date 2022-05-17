Стало відомо, чому окупанти не допускають маріупольців до розбирання завалів Драмтеатру

Стало відомо, чому окупанти не допускають маріупольців до розбирання завалів Драмтеатру

За офіційною інформацією самопроголошеної "ДНР", під завалами Драматичного театру в Маріуполі загинуло лише 12 людей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко переконаний, що мінімально під завалами могло загинути понад 300 осіб, не кажучи вже про реальну картину.

Про це Андрющенко написав у своєму Телеграмі.

"Росіяни продовжують робити все для приховання злочинів. Потрохи стає зрозумілим, чому саме до розборів завалів в таких місцях як Драматичний театр та Пологовий будинок не залучають маріупольців. МЧС так званої днр, посилаючись на звіти МСЧ росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює дані про загиблих в Драматичному театрі. Їх виявилось 12. 12 людей за даними "днр" загинуло в Драматичному театрі", - емоційно написав радник мера Маріуполя.

Андрющенко переконаний, що "навіть по мінімальному сценарію" там загинуло понад 300 мирних мешканців.

"Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Приховано під номерами в безіменних братських могилаг Мангуша. Лють. Просто лють", - зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що окупанти з Росії примушують місцевих мешканців Маріуполя розбирати завали Драматичного театру, на який загарбники у березні скинули бомби. Росіяни вдалися до примусу, аби люди брали участь розборі завалів будівлі. Роботу цивільних контролюють військові армії Російської Федерації.

Слід зазначити, що за інформацією іноземних ЗМІ, у Драмтеатрі в Маріуполі після бомбардування могли загинути близько 600 людей. Свідки заявили, що загинули жителі Маріуполя, які перебували поруч з будівлею закладу та багато з тих, хто перебував у середині приміщення.

Як люди вижили під час бомбардування драматичного театру у Маріуполі

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