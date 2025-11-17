Стало відомо, чому росіяни тиснуть на Гуляйполе: яку ціль переслідують

Ворог поставив за мету окупувати Гуляйполе / © Getty Images

Протягом останніх тижнів прискорилось просування ЗС РФ на адміністративній межі трьох областей — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. Через постійний тиск росіян на ключове місто в обороні, Покровськ, погіршилась ситуація на південно-східному відтинку фронту.

Про це пише The Telegraph.

Росія більш тихо завойовує території на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, де оборона була відносно не пріоритетною, зазначають журналісти.

За даними видання, росіяни просуваються на північ від населеного пункту Гуляйполе, але поки не отримали значної переваги.

«Атаки біля Гуляйполя — це намагання ЗС РФ примусити українців відвести сили від Покровська. Українська оборона навколо Гуляйполя виглядає дедалі незв’язнішою. Ця сфера є менш пріоритетною для Росії», — вважає воєнний аналітик Майк Кофман.

Нагадаємо, за даними аналітиків, через активний наступ російських військ під загрозою опинилося місто Гуляйполе. До війни в Гуляйполі жили приблизно 15 тисяч людей.

За останніми даними українського військового командування, ситуація на Олександрівському напрямку погіршилася. На деяких ділянках Силам оборони України довелося відступити. Військові називають Гуляйполе критично важливим для ЗСУ містом — одним із ключових вузлів оборони української армії на півдні Запорізької області. Останніми днями над цим районом стоїть густий туман, цим користується російська армія і намагається наступати активніше.