Стало відомо, чому росіяни тепер менше запускають дрони-камікадзе "Ланцет"

Останнім часом значно знизилося застосування ворогом дронів-камікадзе "Ланцет", що повʼязано і зі знищенням операторів, і зі збиттям БпЛА-ретрансляторів Zala.

Про це написав український волонтер Сергій Стерненко.

Ще більш істотно впала кількість застосування ворогом розвідних безпілотників.

"Ударів по наших глибоких тилах під коригування "Орланів" стало в десятки разів менше, складніше ворогу вести аеророзвідку і вздовж ЛБЗ (лінії бойового зіткнення — ред.)", — зазначив волонтер.

За його словами, це є результатом роботи FPV-перехоплювачів.

"Результат, який береже життя наших людей", — додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада та вранці росіяни завдали удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними БпЛА. 47 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, два вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії.

Тим часом стало відомо, що російські війська тренують солдатів КНДР застосовувати артилерію, БпЛА, навчають основних операцій піхоти, включно із зачисткою окопів, які є критично важливими навичками для операцій на передовій.

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