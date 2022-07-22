Стало відомо, де наразі тривають бої у Херсонській області: окупанти готуються до відступу

Окупанти на Херсонщині бояться контрнаступу ЗСУ: мінують дороги та беріг річки Інгулець, а також регулярно перевіряють місцевих на наявність зброї.

Наразі бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що у прифронтовій місцевості росіяни мінують дороги та беріг річки Інгулець, внаслідок чого гине худоба.

"На Херсонщині бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегf річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба, яку через відсутність води та евакуацію були змушені випустити місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, загарбники протягом тижня здійснюють перевірку приватних гаражів у Херсоні: шукають зброю. На вулицях обласного центру — блокпости, посилене патрулювання.

Нагадаємо, окупанти збираються збудувати понтонну переправу поблизу Херсона, тому вже провели обстеження кількох ділянок Дніпра. За словами заступника очільника Херсонської облради Юрія Соболевського, росіяни не можуть відновити підбитий Антонівський міст через проблеми з архівною проєктною документацією.

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