Стало відомо, хто буде командувати центральним угрупованням РФ замість скандально відомого Лапіна

Рамзан Кадиров і Євгеній Пригожин нібито були за звільнення Лапіна.

Обов'язки командувача центрального угруповання російських військ замість скандально відомого Олександра Лапіна тимчасово виконуватиме генерал-майор Олександр Ліньков.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ з посилання на пресслужбу ЦВО.

За інформацією джерел, Лапін взяв відпустку на три тижні.

Напередодні пропагандистські ЗМІ поширили новину про нібито відставку Лапіна з посади командувача російського угруповання окупантів "Центр".

Звільнення Лапіна бажали нібито Рамзан Кадиров і Євгеній Пригожин.

"Команда" Пригожина звинувачували Лапіна у "здачі" Лиману Донецької області. А Кадиров публічно бажав військовому "змити кров" убитих "хлопців" на фронті, що підтримав і ватажок "вагнерівців".

Водночас ЗМІ знайшли дані, які підтверджують, що Лапін досі числиться в переліку командувачів.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що влада в Росії опиниться у руках кримінально-терористичного угруповання, а сама Федерація перетворилася на "failed state".

Пригожин та Кадиров у владі РФ: що відомо

Засновник ПВК "Вагнер", крупний бізнесмен Євген Пригожин став впливовою особою у Кремлі. Він робить гучні політичні заяви, без страху критикує міністра оборони Шойгу та очільника генштабу Валерія Герасимова. Лідер Чечні Рамзан Кадиров разом із Пригожиним вплинули на те, що з посади командувача угруповання військ "Центр" усунули Олександра Лапіна.

Раніше писали, що конфлікт між Пригожиним і Міноборони РФ може бути частиною війни між "вежами Кремля".

Як сказав радник Офісу президента Олексій Арестович, Пригожин заграє з росіянами, отже, претендує на роль "очільника".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.