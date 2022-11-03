Стало відомо, хто буде командувати центральним угрупованням РФ замість скандально відомого Лапіна

Рамзан Кадиров і Євгеній Пригожин нібито були за звільнення Лапіна.
Обов'язки командувача центрального угруповання російських військ замість скандально відомого Олександра Лапіна тимчасово виконуватиме генерал-майор Олександр Ліньков.
Про це повідомили пропагандистські ЗМІ з посилання на пресслужбу ЦВО.
За інформацією джерел, Лапін взяв відпустку на три тижні.
Напередодні пропагандистські ЗМІ поширили новину про нібито відставку Лапіна з посади командувача російського угруповання окупантів "Центр".
Звільнення Лапіна бажали нібито Рамзан Кадиров і Євгеній Пригожин.
"Команда" Пригожина звинувачували Лапіна у "здачі" Лиману Донецької області. А Кадиров публічно бажав військовому "змити кров" убитих "хлопців" на фронті, що підтримав і ватажок "вагнерівців".
Водночас ЗМІ знайшли дані, які підтверджують, що Лапін досі числиться в переліку командувачів.
Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що влада в Росії опиниться у руках кримінально-терористичного угруповання, а сама Федерація перетворилася на "failed state".
Пригожин та Кадиров у владі РФ: що відомо
Засновник ПВК "Вагнер", крупний бізнесмен Євген Пригожин став впливовою особою у Кремлі. Він робить гучні політичні заяви, без страху критикує міністра оборони Шойгу та очільника генштабу Валерія Герасимова. Лідер Чечні Рамзан Кадиров разом із Пригожиним вплинули на те, що з посади командувача угруповання військ "Центр" усунули Олександра Лапіна.
Раніше писали, що конфлікт між Пригожиним і Міноборони РФ може бути частиною війни між "вежами Кремля".
Як сказав радник Офісу президента Олексій Арестович, Пригожин заграє з росіянами, отже, претендує на роль "очільника".
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