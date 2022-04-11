Стало відомо, хто очолив новостворену військову адміністрацію у Донецькій області

Напередодні президент України створив ще одну військову адміністрацію у Донецькій області.

Нову військову адміністрацію, яку за наказом президента України Володимира Зеленського створили у Костянтинівці, Донецької області, очолив Олексій Рослов.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Створення військових адміністрацій у громадах Донеччини – це вимушений крок, продиктований воєнним часом. Впевнений, що Костянтинівська МВА працюватиме ефективно на захист держави та наших громадян. Знаємо, що Костянтинівка зараз має безліч нагальних проблем. Тепер вирішувати їх буде простіше", - зазначив Кириленко.

Він також повідомив, що було призначено нового очільника Бахмутської райдержадміністрації, ним став Сергій Кальян.

Нагадаємо, в Донецькій області створили ще одну військову адміністрацію, відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський.

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