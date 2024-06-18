Стало відомо, хто стоїть за атакою на нафтобази в Ростовській області РФ

Атака дронів по нафтобазах в Ростовській області РФ є спецоперацією СБУ.

За атакою на нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт" у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України (СБУ). Минулої ночі ці об'єкти, які загалом нараховують 22 резервуари з паливом, зазнали потужних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

"Ця ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. Співрозмовники розповіли виданню, що на ці об'єкти "завітали" дрони СБУ, а місцеві всю ніч рахували вибухи і бідкались, що черговий дрон долетів до цілі", - йдеться в повідомленні.

Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після успішного відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

Атака на нафтобази в російському Азові: з'явилися відео мастштабних пожеж

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня в російському Азові лунали вибухи, опісля у соцмережі публікували відео пожеж. Під удар безпілотників потрапили одразу 2 нафтобази — ЗАТ "Азовпродукт" і ТОВ "ДонТермінал". У першому дрон влучив у резервуар із нафтопродуктами, стався витік і пожежа. У другому дрон влучив у порожній резервуар. Він частково зруйнований. Окрім того, за джерелами ASTRA, ще одну нафтобазу атакували сьогодні вночі в Темрюкському районі Краснодарського краю.

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