Стало відомо, хто стоїть за ударом по нафтопереробному заводі РФ у Волгограді

Успішна атака безпілотників на нафтопереробний завод у Волгограді - робота СБУ, яка продовжує знищувати військову інфраструктуру РФ.

Пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії "Лукойл" у Волгограді є результатом успішної роботи СБУ.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, ППО окупантів вночі 3 лютого знищила чотири безпілотники у Бєлгородській області, два - у Волгоградській та один у Ростовській. Палає один з нафтопереробних заводів - вогонь поширився на 300 квадратних метрів.

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