Стало відомо, хто стоїть за вибухами у центрі російського Бєлгорода

В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Бєлгороді є роботи російської ППО. Там уламки впали просто у центрі міста.

Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через непрофесійні дії російської ППО уламки впали у центрі міста.

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога і людей просили спуститися в укриття.

"Тривають спільні заходи Сил оборони як наслідок російських ракетних ударів по українських містах та вбивств цивільного населення. Українські Сили оборони відпрацьовують низку заходів щодо цілей, якими є саме військові об'єкти. Ураження цивільної інфраструктури, які ми спостерігаємо у Бєлгороді, є наслідком непрофесійних дій російською протиповітряною обороною, а також навмисних та спланованих провокацій", - кажуть у спецслужбах.

Вибухи у Бєлгороді 30 грудня

У російському Бєлгороді вдень 30 грудня стався ракетний удар – Сили безпеки та оборони атакували військові об'єкти в місті.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріли центра міста. Він повідомив про нібито влучання у цивільний сектор. Є загиблі та поранені.

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