Стало відомо, хто стоїть за вибухами у центрі російського Бєлгорода

У російському Бєлгороді 30 грудня пролунали вибухи.
В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Бєлгороді є роботи російської ППО. Там уламки впали просто у центрі міста.
Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через непрофесійні дії російської ППО уламки впали у центрі міста.
Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога і людей просили спуститися в укриття.
"Тривають спільні заходи Сил оборони як наслідок російських ракетних ударів по українських містах та вбивств цивільного населення. Українські Сили оборони відпрацьовують низку заходів щодо цілей, якими є саме військові об'єкти. Ураження цивільної інфраструктури, які ми спостерігаємо у Бєлгороді, є наслідком непрофесійних дій російською протиповітряною обороною, а також навмисних та спланованих провокацій", - кажуть у спецслужбах.
Вибухи у Бєлгороді 30 грудня
У російському Бєлгороді вдень 30 грудня стався ракетний удар – Сили безпеки та оборони атакували військові об'єкти в місті.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріли центра міста. Він повідомив про нібито влучання у цивільний сектор. Є загиблі та поранені.
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