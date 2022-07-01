Стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ і скількох людей ще шукають

Стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ і скількох людей ще шукають

У Кременчуці перших постраждалих від ракетного нападу РФ по ТЦ "Амстор" виписано з лікарні.

Станом на 1 липня в реанімації медзакладу залишається два пацієнти, інші лікуються у відділеннях.

Про це повідомила директорка лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька" Оксана Корлякова.

Два пацієнти з лікарні переведені до інших медустанов країни: жінку - до Києва, а чоловіка - до Полтави.

Також читайте Зросла кількість жертв внаслідок терористичного нападу РФ по ТЦ Кременчука

Своєю чергою, як розповів прокурор Полтавської області Антон Столітній, фахівці вже ідентифікували 17 загиблих, більшість із яких були працівниками закладу. До медиків за допомогою зверталася 101 особа. З них госпіталізовано було 54 особи, з яких у тяжкому стані — 31. Одна з госпіталізованих осіб померла у лікарні.

"Наразі 17 загиблих ідентифіковані. З них працівників ТЦ "Амстор" — одна особа, вісім осіб — працівники "Сільпо", відвідувачів — сім та один працівник магазину "EVA" — 1. Збігів профілів ДНК, за якими ми не змогли встановити роль — 4. Наразі надійшло 44 звернення про безвісти зниклих громадян. З них місце перебування 23 осіб уже встановили. У розшуку 21 особа, яких 17 ідентифікували як загиблих", — розповів Антон Столітній.

Наразі залишилося розібрати найважчі місця зруйнованого ТЦ, де є небезпека для працівників ДСНС. Під час розбору троє рятувальників були травмовані. Серйозні травми отримав начальник караулу 5-ї ДПРЧ м. Миргород Юрій Сиров. Він впав у кому і родина збирає кошти на лікування.

Нагадаємо, донька рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару по ТЦ у Кременчуці, теж потрапила під обстріл.

Як повідомлялося, СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці.

Читайте також: