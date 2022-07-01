Стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ і скількох людей ще шукають

У Кременчуці перших постраждалих від ракетного нападу РФ по ТЦ "Амстор" виписано з лікарні.
Станом на 1 липня в реанімації медзакладу залишається два пацієнти, інші лікуються у відділеннях.
Про це повідомила директорка лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька" Оксана Корлякова.
Два пацієнти з лікарні переведені до інших медустанов країни: жінку - до Києва, а чоловіка - до Полтави.
Своєю чергою, як розповів прокурор Полтавської області Антон Столітній, фахівці вже ідентифікували 17 загиблих, більшість із яких були працівниками закладу. До медиків за допомогою зверталася 101 особа. З них госпіталізовано було 54 особи, з яких у тяжкому стані — 31. Одна з госпіталізованих осіб померла у лікарні.
"Наразі 17 загиблих ідентифіковані. З них працівників ТЦ "Амстор" — одна особа, вісім осіб — працівники "Сільпо", відвідувачів — сім та один працівник магазину "EVA" — 1. Збігів профілів ДНК, за якими ми не змогли встановити роль — 4. Наразі надійшло 44 звернення про безвісти зниклих громадян. З них місце перебування 23 осіб уже встановили. У розшуку 21 особа, яких 17 ідентифікували як загиблих", — розповів Антон Столітній.
Наразі залишилося розібрати найважчі місця зруйнованого ТЦ, де є небезпека для працівників ДСНС. Під час розбору троє рятувальників були травмовані. Серйозні травми отримав начальник караулу 5-ї ДПРЧ м. Миргород Юрій Сиров. Він впав у кому і родина збирає кошти на лікування.
Нагадаємо, донька рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару по ТЦ у Кременчуці, теж потрапила під обстріл.
Як повідомлялося, СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці.
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