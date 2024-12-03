Стало відомо, хто замінив Палісу на посаді командира 93-ї ОМБр

Новим командиром 93 ОМБр "Холодний Яр" став 27-річний підполковник Шаміль Крутков, який раніше обіймав посаду заступника командира підполковника Павла Паліси.

Про це повідомила пресслужба підрозділу.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади Павло Паліса підсумував свій бойовий шлях словами подяки своїм бійцям, висловивши гордість за 23 місяці служби разом з ними. За його словами, це були місяці важких випробувань, героїчних вчинків та самопожертви заради перемоги.

"Прапор бригади полковник Павло Паліса передав у надійні руки підполковника Шаміля Круткова, з яким як заступник командира бригади пліч-о-пліч пройшов славетний бойовий шлях", – йдеться у повідомленні.

У своїй промові Крутков заявив, що для нього є честю очолити одну з найпотужніших бригад ЗСУ, та подякував попередньому комбригу за його внесок у захист України.

Попередній комбриг полковник Павло Паліса був призначений заступником очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Шаміль Крутков родом із Львова. Він навчався в Національній академії сухопутних військ. У 2021 році отримав від президента нагороду "За військову службу Україні".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента, підкресливши, що Паліса добре розуміє ситуацію на фронті та в бригадах, і саме така людина необхідна для цієї посади.

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