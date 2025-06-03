Стало відомо, яка наразі ситуація в Сумах на місці атаки

Наслідки обстрілу Сум / © ДСНС

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Уранці російські війська здійснили чергову атаку по прикордонних населених пунктах Сумщини, завдавши ударів з реактивних систем залпового вогню. Про ситуацію з місця подій розповів журналіст, який перебуває біля одного з об’єктів, що постраждали від прильоту.

Про це розповів очільник Сумського «Добробату» Олексій Клюєв у етері КИЇВ24.

«Так, я знаходжусь біля того будинку якраз, куди влучив ворожий снаряд в клумбу, але він спричинив значне руйнування. Тут в радіусі вибито дуже багато вікон, сотні вікон вибиті уламками, вибуховою хвилею, пошкоджені фасади, пошкоджені автівки. Це одна із локацій, одна із чотирьох або п’яти локацій, куди сьогодні вранці ці нелюди запустили РСЗВ і, на жаль, вбили мирних, виключно мирне населення постраждало внаслідок цих ударів», — розповів він.

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Він розповів, що йей удар — лише один із щонайменше чотирьох або п’яти обстрілів, які були здійснені по цивільних об’єктах. Журналіст наголосив, що цього разу постраждали виключно мирні жителі:

За його словами, у лікарнях зараз перебуває щонайменше 25 постраждалих, деякі з них — у край тяжкому стані:

«За життя ще 25 людей борються лікарі, вони зараз в лікарнях перебувають, є люди в край тяжкому стані, їм надається зараз допомога. На локаціях розгорнуті оперативні штаби, працює комунальна техніка, працюють працівники ДСНС, волонтерські організації. Організовано закриваємо віконні блоки, організовано харчування, тому дуже оперативно працюємо зараз», — розпові він.

На місцях прильотів уже працюють оперативні штаби, рятувальники, комунальні служби й волонтери. Людям допомагають закрити вибиті вікна та організовують харчування:

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«Працює комунальна техніка, працівники ДСНС, волонтерські організації. Організовано закриваємо віконні блоки, організовано харчування, тому дуже оперативно працюємо зараз», — додав він.

Окремо постраждав і медичний заклад. Попри пошкодження фасаду та вибиті шибки, несучі конструкції будівлі залишилися цілими:

«Щодо лікарняного закладу, який теж опинився під ударом… Наскільки серйозні руйнування? Не такої вже сили ці вибухи були, щоб руйнувати будівельні конструкції, але достатньо сильно, щоб побивати вікна. Тому аварійних конструкцій наразі немає», — сказав Клюєв.

Клюєв також повідомив, що на деяких ділянках снаряди не розірвалися — вони застрягли в покрівлях будинків. Там уже попрацювали вибухотехніки:

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«Були локації, де ворожі снаряди не розірвалися, вони вставляли в будівельні конструкції, в конструкції покриття, там працювали вибухотехніки», — розповів він.

Наостанок він звернув увагу на проблему часу реакції: сигнал тривоги прозвучав, але жителі просто не мали часу сховатися:

«Було попередження про швидкісну ціль над Сумами, але дуже короткий час підльоту в СЗВ — буквально лічені секунди, до однієї хвилини. Тому швидко відреагувати на ці прильоти, на жаль, у місцевого населення не виходить», — сказав Клюєв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у вівторок, 3 червня, армія РФ вдарила по місту Суми. Близько 25 людей постраждали внаслідок російської атаки. Загинуло 4 особи.

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