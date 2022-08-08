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Стало відомо ім'я активіста, за яким полювала затримана співробітниками СБУ ДРГ

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Стало відомо ім'я активіста, за яким полювала затримана співробітниками СБУ ДРГ

За даними джерел ТСН.ua, кілери зі спецслужб РФ полювали на ветерана полку "Азов".

Стало відомо ім'я активіста, за яким полювала затримана співробітниками СБУ диверсійно-розвідувальна група.

За даними джерел ТСН.ua, кілери зі спецслужб РФ полювали на ветерана полку "Азов".

"За нашими даними, йдеться про Боцмана, Коротких (Сергій Коротких, ветеран полку "Азов" - ред.)", - повідомило нам інформоване джерело в одній зі спецслужб.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, а також відомого українського активіста. У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління Генштабу зс РФ (більш відомого як ГРУ).

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