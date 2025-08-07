Стало відомо, хто катував журналістку Рощину у Росії

Журналістка Вікторія Рощина

Реклама

У СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресій щодо громадян України, зокрема цивільних осіб’. Серед потерпілих — відома українська журналістка Вікторія Рощина, яку етапували до цього ізолятора.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Віддавав накази фізично та морально тиснути на Рощину

Як відомо, українку катували, принижували та грозилися розправою. Їй обмежували доступ до медичної допомоги, питної води та їжі. Вона не могла спати чи сидіти вдень. Щобільше, застосовувалися фізичне насилля та психологічний тиск, аби досягти згоди на співпрацю з адміністрацією установи.

Реклама

Так, викрито воєнного злочинця, який керував колонією. Також слідчі задокументували обставини злочину, зібрали свідчення свідків, відновили хронологію незаконного переміщення та утримання потерпілої, а також зафіксували порушення міжнародного гуманітарного права. Дії фігуранта кваліфіковано як воєнний злочин відповідно до міжнародних стандартів.

«Розслідування довело, що ці злочини були організовані умисно: начальник СІЗО особисто віддавав накази підлеглим щодо застосування фізичного та морального тиску на журналістку. Усвідомлюючи її цивільний статус і захист, гарантований міжнародним гуманітарним правом, він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів», — йдеться у повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області

Раніше нова судово-медична експертиза тіла української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні, виявила низку раніше невідомих тілесних ушкоджень.

Реклама

Так, у Рощиної виявили травму шиї. Також були переломи кісток і синці на голові, правому плечі та ногах. Ще в неї була подряпина на лівій стопі. Раніше вже казали про синці на тілі та зламане ребро.

Але навіть з цими новими даними досі невідомо, чому журналістка померла. Начальниця Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк пояснила, що тіло Рощиної сильно змінилося після смерті. Через це неможливо точно встановити причину смерті та чи пов’язані з нею знайдені травми. Зазначається, що тіло було передане Україні в стані «глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття».