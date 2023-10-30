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Стало відомо, коли до навчального центру в Румунії прибудуть літаки F-16 для ЗСУ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Стало відомо, коли до навчального центру в Румунії прибудуть літаки F-16 для ЗСУ

Винищувач F-16 / Фото: Associated Press

Літаки посилять протиповітряну оборону України.

Вже за два тижні літаки F-16, які нашій державі передають Нідерланди, надійдуть до навчального центру в Румунії.

Про це під час розмови з Володимиром Зеленським заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

“Літаки F-16, якими Нідерланди пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні. Це означає, що найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які ними керуватимуть”, - зазначив Марк Рютте.

Нагадаємо, голова українського МЗС Дмитро Кулеба дав оптимістичний прогноз щодо винищувачів F-16 для України.

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Дата публікації
Перегляди
182
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