Стало відомо, коли і де відбудеться прощання із відомим активістом та військовим Павлом Петриченком

Павло Петриченко загинув у бою 15 квітня 2024 року на Донеччині.

Прощання з активістом, молодшим сержантом 59-ї бригади Павлом Петриченком відбудеться 19 квітня у Михайлівському соборі в Києві.

Про це повідомила сестра загиблого Марина Петриченко на Х.

"Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі", - написала вона.

Павло Петриченко загинув у бою 15 квітня 2024 року на Донеччині. До того він був аеророзвідником і воював на Херсонському, а потім і на Донецькому напрямках.

Петриченко - один із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк". Всього за кілька тижнів до війни він очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули, про що планувалося оголосити в березні 2022 року, але на заваді стала війна. Напередодні своє апередодні своєї загибелі він у соцмережах повідомив про лудоманію серед воїнів ЗСУ та написав петицію до Володимира Зеленського із закликом закрити онлайн-казино.

Ким був Павло Петриченко та чому про нього має знати кожен українець - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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