Стало відомо, коли окупаційна влада Херсонської та Запорізької областей планує провести "референдуми"

Російсько-окупаційна влада не відмовилася від планів провести фейкові "референдуми" щодо створення квазіреспублік в Херсонській та Запорізькій областях.

Окупанти планують провести так звані "референдум" 11 вересня. Проте на заваді цьому - спротив мешканців окупованих РФ територій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають в Центрі нацспротиву, саме в цей день Росія планує провести так званий "єдиний день голосування", де крім фейкового референдуму, будуть відбуватись фейкові вибори в Росії. Приблизно в цих днях на окупованих територіях також має розпочати роботу "Промсвязьбанк".

"Проте в планах рф є проблема – спротив місцевих. Річ у тому, що в окупованих адміністраціях немає працівників. Наприклад, наразі окупанти масово звозять в окуповані регіони Запорізької області чиновників з росії, які приїжджають на місяць й потім їх змінюють нові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партизани на окупованих територіях зупиняють мобілізацію і змушують росіян користуватись гривнею.

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