Стало відомо, коли окупаційна влада Херсонської та Запорізької областей планує провести "референдуми"

Російсько-окупаційна влада не відмовилася від планів провести фейкові "референдуми" щодо створення квазіреспублік в Херсонській та Запорізькій областях.
Окупанти планують провести так звані "референдум" 11 вересня. Проте на заваді цьому - спротив мешканців окупованих РФ територій.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як зазначають в Центрі нацспротиву, саме в цей день Росія планує провести так званий "єдиний день голосування", де крім фейкового референдуму, будуть відбуватись фейкові вибори в Росії. Приблизно в цих днях на окупованих територіях також має розпочати роботу "Промсвязьбанк".
"Проте в планах рф є проблема – спротив місцевих. Річ у тому, що в окупованих адміністраціях немає працівників. Наприклад, наразі окупанти масово звозять в окуповані регіони Запорізької області чиновників з росії, які приїжджають на місяць й потім їх змінюють нові", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, партизани на окупованих територіях зупиняють мобілізацію і змушують росіян користуватись гривнею.
Читайте також:
- Війна може закінчитися найближчим часом - Подоляк озвучив сценарій
- Озброєння України: які країни поставили 100% обіцяного (інфографіка)
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті