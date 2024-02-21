Стало відомо, коли перша група українських пілотів може завершити навчання на F-16 

Перші чотири українські пілоти планують завершити підготовку на сучасних винищувачах F-16 вже до літа цього року.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані Національної гвардії Аризони.

Українці розпочали підготовку торік в середині жовтня у 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, що в штаті Аризона. У Пентагоні заявили, що процес навчання триватиме кілька місяців.

За словами представника Національної гвардії Аризони, капітана Еріна Ханнігана, друга група з чотирьох пілотів розпочала навчання в січні, а третя група наразі проходить навчання з англійської мови.

Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період від травня до серпня. Втім, наголошує видання, точні терміни залежать від перебігу програми.

Нагадаємо, видання Foreign Policy з посиланням на європейських чиновників повідомило, коли F-16 з'являться в Україні. Зазначається, що передавання літаків може статися в червні.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував інформацію щодо термінів передавання літаків Україні. За його словами, оцінювати терміни наразі складно. Адже йдеться не лише про передавання, а й про подальше обслуговування F-16.

Читайте також: