Стало відомо, коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 від Франції

Скоро в українському небі з'являться нові літаки.
Українські Повітряні сили до кінця першого кварталу 2025-го отримають винищувачі Mirage 2000-5 від Франції.
Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі Sud Radio.
"Скоро над Україною будуть літати французькі "Міражі". Наприкінці кварталу, як оголосив президент республіки (Еммануель Макрон, президент Франції, — ред.)", — заявив міністр.
Як повідомлялося, за інформацією Le Soir, Бельгія не поставила Києву обіцяні F-16 до кінця 2024-го нібито через відсутність запчастин і підготовлених українських пілотів.
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