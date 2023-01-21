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Стало відомо, коли українські військові можуть розпочати навчання на танках Challenger 2

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо, коли українські військові можуть розпочати навчання на танках Challenger 2

Фото: commons.wikimedia.org

Українські військові незабаром розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.

Про це заявив посол України в Британії Вадим Пристайко, - інформує «Радіо Свобода».

«Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти», – пояснив посол.

На думку дипломата, це не займе багато часу, бо, як повідомляють британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.

«Ми коли готуємо тут піхотинців (ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року почали – ще 20 тисяч), на це йде п’ять тижнів. Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів – тим більше це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше», – додав посол.

Пристайко наголосив, що танки вже готують для відправлення в Україну.

«Ті танки, які підготовлені для нас, вже готуються для від’їзду в Україну» – резюмував Пристайко.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

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Дата публікації
Перегляди
94
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