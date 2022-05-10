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Стало відомо, коли ЄС може досягти угоди про ембарго на російську нафту

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Стало відомо, коли ЄС може досягти угоди про ембарго на російську нафту

Фото: Getty Images

ЄС може досягти угоди про ембарго на російську нафту протягом тижня.

Європейський Союз може досягти угоди про ембарго на російську нафту “протягом тижня”. На вівторок заплановані телефонні переговори з цього приводу між президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це заявив державний секретар з європейських справ МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє Sud Ouest.

“Я думаю, що ми можемо мати угоду протягом тижня, ми наполегливо працюємо над цим”, - сказав Бон.

Також він повідомив про заплановані на вівторок телефонні переговори з цього приводу між президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

“Ми повинні рухатися швидко, і я говорю це з упевненістю: буде шостий пакет європейських санкцій, вони будуть дуже потужними, і ми поступово, за графіком, спочатку відмовимося від російської нафти, але й від російських вуглеводнів загалом”, - резюмував держсекретар.

Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон сьогодні проведе телефонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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