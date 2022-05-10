Стало відомо, коли ЄС може досягти угоди про ембарго на російську нафту

ЄС може досягти угоди про ембарго на російську нафту протягом тижня.
Європейський Союз може досягти угоди про ембарго на російську нафту “протягом тижня”. На вівторок заплановані телефонні переговори з цього приводу між президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Про це заявив державний секретар з європейських справ МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє Sud Ouest.
“Я думаю, що ми можемо мати угоду протягом тижня, ми наполегливо працюємо над цим”, - сказав Бон.
Також він повідомив про заплановані на вівторок телефонні переговори з цього приводу між президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
“Ми повинні рухатися швидко, і я говорю це з упевненістю: буде шостий пакет європейських санкцій, вони будуть дуже потужними, і ми поступово, за графіком, спочатку відмовимося від російської нафти, але й від російських вуглеводнів загалом”, - резюмував держсекретар.
Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон сьогодні проведе телефонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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