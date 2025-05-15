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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Стало відомо, коли Норвегія передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16

Передавання всіх обіцяних Україні винищувачів F-16 завершиться до кінця 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Винищувач F-16

Винищувач F-16. / © Associated Press

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що всі обіцяні Україні винищувачі F-16 будуть передані до кінця 2025 року.

Про це він сказав у коментарі телеканалу NRK.

Частину літаків, за словами міністра, вже доставили, а решту — передадуть протягом наступних місяців. Однак точну кількість переданих F-16 не розголошують з міркувань безпеки та на прохання української сторони.

"Передавання відбувається за узгодженим графіком. Ми не можемо публічно коментувати кількість літаків, щоб не наражати на ризик українську сторону", — зазначив Сандвік.

Він також нагадав, що 2023 року уряд Норвегії збільшив обсяг підтримки повітряної оборони України на 1,3 мільярда норвезьких крон.

"Цей внесок зміцнює систему ППО України та є частиною ширшої співпраці в межах Коаліції повітряної оборони", — додав міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.

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