Стало відомо, куди першою чергою направлять північнокорейських військових

Військові з Північної Кореї вже залучені у війні РФ проти України.

Військові з найзакритішої країни, Північної Кореї, вже навчаються у РФ, та будуть направлені у Курську область.

По це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі марафону "Єдині новини".

"Це далеко не перші північнокорейські військові, поява яких зафіксована на території Росії і які зі зброєю воювали проти України. Це факт. Перше, що все-таки це були спочатку оператори корейських ракет та артилеристи, які проводили навчання, злагодження чи адаптацію північнокорейських снарядів для російської артилерії", - сказав військовий.

Він зазначив, що північнокорейські інженери раніше допомагали будувати тунелі в Палестині та Лівані. "Північнокорейських військових активно використовують на багатьох театрах бойових дій", — додав Тимочко.

Він зазначив, що дані розвідок про участь 10-12 тисяч північнокорейських солдатів у війні на боці РФ є значними. За його словами, їх можуть використати на Курщині для адаптації до бойових умов. Це також дасть Росії можливість політично маневрувати, заявивши, що північнокорейські війська — союзники, які допомагають захищати російську територію.

Тимочко також повідомив, що північнокорейці пройшли підготовку у складі "бурятської бригади" чисельністю 3 тисячі. Їм можуть видати російські паспорти для маскування, щоб використовувати їх як "російських громадян", а також легко повертати до війська в разі дезертирства. Він вважає, що згодом їх можуть відправити на війну в Україну.

Нагадаємо, що керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак зазначив, що Північна Корея відправляє своїх солдатів на війну в Україні для отримання бойового досвіду. У свою чергу, Росія прагне за допомогою КНДР вивільнити частину своїх військових сил для проведення операцій уздовж лінії фронту.