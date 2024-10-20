Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, куди першою чергою направлять північнокорейських військових

Стало відомо, куди першою чергою направлять північнокорейських військових

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

Військові з Північної Кореї вже залучені у війні РФ проти України.

Військові з найзакритішої країни, Північної Кореї, вже навчаються у РФ, та будуть направлені у Курську область.

По це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі марафону "Єдині новини".

"Це далеко не перші північнокорейські військові, поява яких зафіксована на території Росії і які зі зброєю воювали проти України. Це факт. Перше, що все-таки це були спочатку оператори корейських ракет та артилеристи, які проводили навчання, злагодження чи адаптацію північнокорейських снарядів для російської артилерії", - сказав військовий.

Він зазначив, що північнокорейські інженери раніше допомагали будувати тунелі в Палестині та Лівані. "Північнокорейських військових активно використовують на багатьох театрах бойових дій", — додав Тимочко.

Він зазначив, що дані розвідок про участь 10-12 тисяч північнокорейських солдатів у війні на боці РФ є значними. За його словами, їх можуть використати на Курщині для адаптації до бойових умов. Це також дасть Росії можливість політично маневрувати, заявивши, що північнокорейські війська — союзники, які допомагають захищати російську територію.

Тимочко також повідомив, що північнокорейці пройшли підготовку у складі "бурятської бригади" чисельністю 3 тисячі. Їм можуть видати російські паспорти для маскування, щоб використовувати їх як "російських громадян", а також легко повертати до війська в разі дезертирства. Він вважає, що згодом їх можуть відправити на війну в Україну.

Нагадаємо, що керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак зазначив, що Північна Корея відправляє своїх солдатів на війну в Україні для отримання бойового досвіду. У свою чергу, Росія прагне за допомогою КНДР вивільнити частину своїх військових сил для проведення операцій уздовж лінії фронту.

Повʼязані теми:

Наступна публікація