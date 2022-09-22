Стало відомо, куди прилетіли ракети С-300 у Запоріжжі

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив деталі обстрілу обласного центру.

Про обстріл Старух говорив під час телеефіру "FreeDom".

"Приліт відбувся в обʼєкт енергетичної інфраструктури. На певний час довелося увімкнути резервний генератор, зоккрема в обласній лікарні для підтримання життєдіяльності ренімаційних відділень. Наразі цю проблему вирішено, разом з тим ще доведеться відновлювати інфораструктуру для того, щоб довести її до ладу", - зазначив він.

За інформацією Старуха, наразі відбуваються рятувальні та відновлювальні роботи в точках “прильоту”: станції електроживлення, телекомунікаційному об'єкті, та інших місцях.

"На електропідстанції, яка забезпечує найбільший медичний заклад регіону задіяні генератори, інші медзаклади переведені на резервні лінії", - зазначив Старух.

Нагадаємо, британська розвідка опублікувала 22 вересня нову мапу бойових дій в Україні, на якій зображена ситуація на фронтах.

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