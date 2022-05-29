Стало відомо про наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: є жертви

Пошкоджено декілька будинків, є поранені та загиблий.

Внаслідок ранковго осбстрілу окупантами житлового кварталу у Миколаєві загинула одна людина, двоє осіб поранено.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах). Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула", - зазначив він.

Він також наголосив, що у місті знову чути вибухи.

"Прошу усіх бути максимально обережними! Залишайтесь вдома і дотримуйтесь правила двох стін!", - заявив мер.

Нагадаємо, 29 травня російські окупанти з території РФ обстріляли населенні пункти Сумщини та Чернігівщини.

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