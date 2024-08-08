Стало відомо, що було знищено внаслідок вибухів біля аеродрому "Октябрьское" в Криму

У Криму після вибухів поблизу аеродрому "Октябрьское" здетонував склад з боєприпасами.

У результаті пожежі, яка спалахнула 6 серпня біля аеродрому "Октябрьское", що в окупованому Криму, згорів російський склад боєприпасів.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерело в екстрених службах РФ.

Зазначається, що палаючі боєприпаси детонували, а їхні фрагменти розліталися по сусідніх селах – Зоряному, Ленінському та Андріївці. Падали уламки і поряд з житловими будинками.

Чи є там постраждалі невідомо. Окупанти, які називають себе "місцевою владою", ситуацію не коментували. Точні причини пожежі також невідомі.

Через пожежу на складі росіянам довелось перекривати рух на залізниці від станції "Джанкой" до станції "Сімферополь".

Нагадаємо, у вівторок, 6 серпня, на території тимчасово окупованого Криму, в районі аеродрому "Октябрьское", сталася серія потужних вибухів, які супроводжувалися пожежею.

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