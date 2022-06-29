Стало відомо, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ по ТЦ "Амстор" є дитина

Стало відомо, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ по ТЦ "Амстор" є дитина

Будівля ТЦ "Амстор" у Кременчуці внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали 27 червня, вигоріла повністю.

Станом на день 29 червня відомо про 18 загиблих людей, 61 особа постраждала. Серед травмованих є дитина.

Про це під час онлайн-брифінгу розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його даними, 26 постраждалих госпіталізували. Зараз у важкому стані залишається четверо. Ще 21 особа вважається зниклою безвісти.

Лунін зазначив, що серед постраждалих є дитина.

"Одна дитина – в лікарні. Зараз її життю нічого не загрожує", – сказав Дмитро Лунін.

Він зазначив, що влада Кременчука вже ухвалила рішення про виплату компенсацій постраждалим та загиблим. Також обласна влада теж планує розглянути питання фіндопомоги родинам загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув, постраждали двоє рятувальників.

Як повідомлялося, у Кременчуці мати шукає 22-річну доньку, яка зникла після терористичної атаки Росії на ТЦ.

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