Стало відомо, що Росія здатна зробити або відремонтувати 100-150 танків на місяць

За місяць Росія може зробити або відремонтувати близько 100-150 танків, і це набагато більше, ніж може зробити Європа.

Про це заявив на завершальному заході Ризького безпекового форуму держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс, пише Delfi з посиланням на агентство LETA.

За словами Гарісонса, якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки та зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко та точно.

"Ми можемо збільшити кількість солдатів, але нам потрібна і зброя, танки та інші речі, які поки нема кому зробити в такій кількості, щоб забезпечити наявні потреби", - сказав Гарісонс, додавши, що для перемоги необхідна військова індустріальна база, яку Європейський Союз може збільшити.

Еліна Егле, голова правління Латвійської федерації індустрії оборони та безпеки відзначила, що країни Європи, як і раніше, розділені на дві частини. Одна частина країн вважає і каже, що вони фактично перебувають у стані війни, вважаючи, що треба діяти швидше, а інша — вважає за краще фактично не говорити про війну в Україні та ситуацію з безпекою в регіоні, тому необхідно продовжувати переговори та говорити про ці проблеми.

Інститут зовнішньої політики Латвії вже п'ятий рік організує Ризький безпековий форум, об'єднуючи експертів міжнародного рівня в галузі безпеки, політики, технологій, освіти та оборони.

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