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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Час на прочитання
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Стало відомо, що відбувається на Новопавліському напрямку — військовий оглядач

Основна боротьба ще попереду.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Українські військові

Українські військові / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Новопавлівський напрямок: окупант форсував р. Мокрі Яли та обходить Веселе з іншого боку.

Про це 10 квітня повідомив воєнний оглядач Богдан Мирошников.

З Дніпроенергії та Роздольного є рух на Одрадне.

Зараз Дніпроенергія поступово перетворюється на хаб для накопичення піхоти та продовження атак ворога.

За Бурлацьке, Привільне та Новосілку бої вже за околицями фактично, окупанти контролюють більші частини всіх трьох селищ.

Але основна боротьба ще попереду. Лінія Комар-Вільне Поле стане місцем пекельних боїв вже незабаром.

Нагадаємо, що раніше РФ кинула в атаку 40 мотоциклів на Новопавлівському напрямку.

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