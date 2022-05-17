Стало відомо, скільки бригад сил територіальної оборони беруть участь у бойових діях

Стало відомо, скільки бригад сил територіальної оборони беруть участь у бойових діях

Із загалом 32-ох бригад сил територіальної оборони ЗСУ близько 25 бригад у повному складі або частково вже беруть участь у бойових діях.

Зокрема, харківська бригада після тривалих та успішних оборонних боїв бере участь у контрнаступальних діях.

Про це повідомив начальник штабу ТрО ЗСУ Сергій Собко на брифінгу в медіацентрі "Україна" 17 травня.

Він наголосив, що бійці тероборони ЗСУ практично з першого дня повномасштабної війни Росії проти України беруть активну участь у бойових діях.

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"Наші частини та підрозділи відіграли важливу роль в обороні та звільненні Київської, Чернігівської, Сумської областей. Вже близько 80 діб триває оборона Маріуполя, і низка підрозділів донецької бригади сил територіальної оборони досі разом зі своїми побратимами з інших родів та видів виконують завдання там і перебувають наразі на "Азовсталі", – розповів Собко.

Він додав, що харківська бригада після тривалих та успішних оборонних боїв бере участь у контрнаступальних діях.

"І, як відомо, позавчора вийшли на один із кордонів нашого державного кордону", – нагадав начальник штабу ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, 16 травня українські бійці повідомили президенту, що в Харківській області витіснили російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією.

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