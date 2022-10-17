Стало відомо, скільки бронетехніки прибуде до Білорусі з Росії, окрім військових

Ешелони з військовослужбовцями РФ, а також авіація частково вже у Білорусі.

Росія, окрім 9 тис. військових, перекине до Білорусі близько 170 танків, до 200 БМП та до 100 гармат й мінометів калібром понад 100 мм.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про це із посиланням на представників міноборони Білорусі.

"Стало відомо, скільки бронетехніки прибуде до РБ з РФ для розгортання "регіонального угруповання військ", - передає джерело.

Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко.

Из брифинга с ВАтт.

Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм — Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) October 17, 2022

Близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм прибудуть до РБ із Росії для залучення у складі регіонального угруповання військ.

Нагадаємо, що до Білорусі вже почали прибувати ешелони з військовослужбовцями РФ, а також авіація. Усього повідомляється про перекидання 9 тис. військових РФ для розгортання так званого "регіонального угруповання військ".

В Білорусі готують місця для розміщення військових із РФ: подробиці

Нагадаємо, до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими зі складу спільного регіонального угруповання військ "союзної держави".

Головне управління розвідки Міноборони України ще в вересні оприлюднило дані, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тис. мобілізованих із РФ.

Водночас у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ. Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що в РБ першочергово призиватимуть військових зі спеціальностями, які є дефіцитними в російській армії.

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