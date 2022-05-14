Стало відомо, скільки цивільних окупанти вбили в Донецькій області 14 травня

На території Донецької області 14 травня загинули 3 людини, ще 4 було поранено.
Протягом цієї доби, 14 травня, російські окупанти вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини. Четверо осіб отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Також голова Донецької ОВА повідомив, що у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.
Зазначимо, що загалом від початку російського вторгнення на Донеччині загинуло 360 цивільних, 1056 - зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, російські окупанти готують масштабну дезінформаційну атаку для міжнародної спільноти з використанням батьків дітей, яких примусово депортували до Росії та Донецьку.
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