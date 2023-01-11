Стало відомо, скільки цивільних залишилося у Соледарі: евакуювати їх поки неможливо

Невідомо, чи є у Соледарі діти, але там точно залишилися люди похилого віку.

У Соледарі наразі перебуває понад пів тисячі цивільних. Більшість із них – люди похилого віку, старші 50 років.

Про це повідомив голова Донецькова ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Наразі у Соледарі перебувають 523 особи. Деякі з них вирішили поїхати зараз, але це неможливо через інтенсивні бойові дії. Поки не буде можливості безпечно заїхати та виїхати з міста, евакуацію не проводитимуть", – сказав Кириленко.

Він нагадав, що до настання "найгарячішої фази" боїв за місто всі охочі могли евакуюватися з Соледара. Влада забезпечувала їх транспортом.

Кириленко уточнив, що поки невідомо, чи є у Соледарі діти, але там точно залишилися люди похилого віку. Вони живуть у підвалах та в укриттях, бо в Соледарі більше немає уцілілих будівель.

"У них є запас харчування. Металеві печі, дрова. Все було накопичено до нового року із запасом. Влада займалася розподілом та запаси у місцевих у Соледарі є. Ми заплющували очі, що люди мають старі запаси, і роздавали ще, тому що розуміли що ситуація може погіршитися", – зазначив голова ОВА.

Ситуація у Соледарі: останні новини

Раніше журналіст Юрій Бутусов спростував заяви російських пропагандистів, що українські війська в Соледарі потрапили в оточення. Інший журналіст, Андрій Цаплієнко наголосив, що контроль над Соледаром не втрачено.

Радник ОП Олексій Арестович повідомив, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомляла про важкі бої за утримання Соледара.

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