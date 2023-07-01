Стало відомо, скільки дітей загинули в Україні від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни внаслідок збройної агресії РФ загинули 494 дитини.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

На ранок 1 липня 2023 року понад 1529 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, ще понад 1035 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На сьогодні триває робота з їх встановлення у місцях ведення бойових дій.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 472, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що протягом суток внаслідок обстрілу врагом смт. Антонівка Херсонської області травмований 6-річний хлопчик.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив , що на даний момент неможливо назвати точну кількість жертв російської війни. Втім, Росія зазнає набагато більших втрат серед військових, ніж наша Україна.