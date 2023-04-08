Стало відомо, скільки дітей залишається в Авдіївці

Станом на 8 квітня в Авдіївці ще залишаються четверо дітей, яких хочуть евакуювати.

Про в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він заявив, що після загибелі 5-місячної дитини було відомо, що в місті лишалось вісім дітей, чотири з яких вже встигли вивезти з міста.

Наразі в місті лишається четверо дітей і влада знає про місцезнаходження двох.

"Прийнято рішення щодо 20 громад у Донецькій області про примусову евакуацію. Учора була проведена комісія ТЕБ та НС місцева, з понеділка вже примусова евакуація буде і в Авдіївці", - заявив Барабаш.

Крім того, він зазначив, що двох дітей, місцезнаходження яких відомо, обовʼязково евакуюють з міста, а інших двох ще шукають.

"Упевнений, що найближчими днями ми всіх вивеземо і дітей у місті не залишиться", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська зазнають великих втрат на Донбасі. Лише протягом минулого тижня біля Авдіївки було ліквідовано чотири тисячі солдатів армії РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний заявив, що окупанти продовжують атакувати Авдіївку на Донеччині через її стратегічну важливість, проте українські військові втримають оборону міста.

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